Hombre que inhalaba pega muere arrollado por una llanta de bus en el Mercado Oriental

En emergencias del hospital Manolo Morales Peralta, se rindió a la muerte José Fernando Alvarado López, apodado “El Morocho”, debido a las graves lesiones que sufrió al ser martajado por una de las llantas del bus placa M 35-32 de la ruta 175, conducido por Ariel Mejía Quiroz.

El accidente ocurrió la noche de este jueves, en el gancho de Caminos en el populoso mercado Oriental, Managua.

“El Morocho venia caminando cerquita del bus y cómo anda fundido de pega, se tropezó y al caer al pavimento lo pasó prensando la llanta izquierda trasera…el muchacho iba echando sangre de la boca, iba bien mal”, dijo un testigo ocular a Tu Nueva Radio Ya.

Agentes de la Policía Nacional investigan el caso para determinar la responsabilidad de los involucrados.