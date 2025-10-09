Hombre que desapareció con marmaja de dinero es hallado muerto en laderas de la Laguna de Masaya

En el bajadero conocido como Puertas del Cielo o El Calvarito, de la laguna de Masaya, este mediodía fue encontrado muerto Luis Alexander Cavistán García, de 34 años, quien tenía tres días de haber desaparecido.

Luis Alexander Cavistán García, de 34 años

El cuerpo fue encontrado propiamente en el sector conocido como El Panamá, en las laderas de la laguna, jurisdicción del barrio San Jerónimo.

El profesor Luis Cavistán dijo que su hijo desapareció desde el lunes a las 3 de la tarde, luego de que se fue del cementerio a su casa a traer una considerable suma de dinero.

El adolorido padre informó que entre 9 mil y 15 mil córdobas los ocuparían para hacerle una fosa a la abuela y pagarían otros 3 mil 700 córdobas al cementerio. Sin embargo, el muchacho no regresó con el dinero.

“Como a las 8 de la noche, un amigo que andaba con él llegó a la casa de su mamá a decirle que habían sido asaltados, que les robaron sus celulares y el dinero que eran unos 30 mil córdobas y 500 dólares”, agregó.

Supuestamente en ese momento, cada uno de los asaltados tomó por rumbos diferentes y a pesar de que el padre de Luis Alexander recorrió el cauce de La Colocho y todo el sector Sur de las laderas de la laguna, no encontró nada.

Fue hasta este jueves cuando otra hija del profesor Cavistán quien llegó a venadear con unas amistades al bajadero del Calvarito y encontraron a Luis Alexander, en estado de descomposición cerca de un árbol de Panamá.

Debido a su estado, el cuerpo de Luis Alexander Cavistán García sería sepultado de inmediato por su familia.

