jueves, septiembre 4, 2025
Sucesos

Hombre parecido a «Pacquiao» es hallado ahogado en el muelle de Boca de Sábalos en Río San Juan

Por Jhonny Martínez
El ciudadano Juan Carlos Borge, de 59 años de edad, fue encontrado ahogado la mañana de este jueves cerca del muelle del río Boca de Sábalos, en el municipio El Castillo, departamento de Río San Juan.

Juan Carlos Borge, de 56 años
Nuestro colaborador en la zona, José Duarte, informó que Borge era conocido cariñosamente como “Pacquiao” por sus rasgos parecidos al boxeador filipino, y era originario de la comunidad Laureano Mairena, en El Castillo.

De acuerdo con denuncia interpuesta por sus familiares, “Pacquiao” fue visto por última vez con vida el pasado martes 2 de septiembre en el muelle de Boca de Sábalos, el mismo sector en donde fue hallado sin vida.

Al lugar se trasladaron miembros de los Bomberos Unidos para realizar la recuperación del cuerpo y entregarlo a sus familiares para darle cristiana sepultura.

