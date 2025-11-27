Hombre originario de Rivas falleció en Playas del Coco, Costa Rica

El nicaragüense Walter Antonio Martínez Flores, de 38 años, se privó de su existencia por causas desconocidas en Playas del Coco, Costa Rica, la madrugada de este jueves.

Walter era hermano de Rafaela Abarca, de Asados Payita, y su familia desea que sus restos descansen en su natal Potosí, Rivas, por lo que están realizando una colecta para cubrir los gastos de repatriación.

Una vez que el cuerpo esté en Nicaragua la vela se realizará en la casa de doña Rafaela Abarca, ubicada de la escuela Carlos González, 2 cuadras al oeste, en Potosí, Rivas.