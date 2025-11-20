Hombre muere en Hospital Alemán tras caer de su moto en barrio Oriental de Managua

En el hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx”, se rindió ante la muerte anoche Freddy Alejandro Zavala Vásquez, de 33 años, tras haber sufrido un accidente en moto en Managua.

Accidente de tránsito

Cazadores de noticias informaron que Zavala Vásquez iba manejando ebrio y sin casco una moto color negro placa M 330-759 al mediodía del martes, cuando perdió el equilibrio y cayó al pavimento donde se golpeó la cabeza.

El accidente lo sufrió el motociclista en una calle del barrio Sol de Libertad, en el Distrito 7 de Managua, siendo llevado al Hospital Alemán, donde falleció a causa de un trauma craneal severo, entre otras lesiones.