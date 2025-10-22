Hombre llegó caer herido a casa comunal de la Colonia Nicarao tras sufrir brutal ataque

Sobre un charco de su misma sangre fue encontrado anoche el ciudadano Ángelo Corea Hernández, de 31 años, quien resultó con una profunda herida en la cabeza, tras ser presuntamente agredido por sujetos desconocidos.

Agresión a Ángelo Corea en Managua lo deja seriamente herido

A como pudo Ángelo Corea logró llegar a la acera de la Casa Comunal de la Colonia Nicarao, en Managua, y según las primeras indagaciones, la agresión no ocurrió en ese punto, sino en otro lugar aún no determinado.

Corea Hernández fue llevado al hospital Manolo Morales, donde le saturaron la herida y dejaron en sala de observación.

