Hombre hallado sin vida en Villa Reconciliación fue víctima de un accidente de tránsito

Las investigaciones policiales determinaron que el señor Miguel Ángel Díaz, de 46 años, quien fue encontrado muerto a orillas de una casa la mañana de ayer domingo en una calle de Villa Reconciliación, en Managua, fue víctima de un accidente de tránsito.

Hallan cuerpo de Miguel Ángel Díaz en Villa Reconciliación

Aunque inicialmente se especulaba que se trataba de un homicidio, las averiguaciones revelaron que el accidente sucedió a la 1 con 30 minutos de la madrugada cuando Miguel Ángel cruzó imprudentemente la vía del Super Express dos cuadras al Norte.

El infortunado fue atropellado por un automóvil marca Kía color plateado, placas M 00-832 que conducía sobrio en su carril de preferencia, Franklin Antonio Manzanarez, de 62 años.

