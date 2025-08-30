type here...
Hombre fue ultimado a machetazos durante pleito al calor de los «piquinyuquis» en El Castillo, Río San Juan

De un machetazo en el cuello fue asesinado el viernes, un hombre supuestamente de apellido Aguilar, por un sujeto no identificado con el que discutió al calor de los tragos en una finca del municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.

Datos preliminares enviados por nuestro colaborador en la zona José Duarte, indican que la víctima y el otro sujeto estaban tomándose sus “piquinyuquis” en el sector conocido como “La Chorrera”, ubicada cerca de la zona fronteriza con Costa Rica, cuando empezaron a pelear verbalmente.

Supuestamente, al ver que el sujeto con quien estaba discutiendo, andaba armado con un machete, la víctima trató de correr pero fue alcanzado y macheteado en el cuello, falleciendo en cuestión de segundos.

La policía del municipio El Castillo se encuentra indagando el caso así como la identidad exacta de la víctima y su victimario quien supuestamente huyó a territorio tico.

