Hombre falleció diez días después de haberse caído de un cocotero en Jinotepe, Carazo

El ciudadano Jorge Antonio Flores Matus, de 30 años, falleció este jueves en el Hospital Antonio Lenin Fonseca, a causa de las graves lesiones que sufrió hace diez días al caer de una palmera cuando se disponía a cortar cocos.

Jorge Antonio sufrió la caída en un predio baldío del barrio Belén número 2, de Jinotepe, Carazo, el domingo 21 de diciembre del 2025, dijo su mamá, doña Francisca Dinora Flores Matus.

Ese día, el infortunado andaba acompañado de dos amigos conocidos únicamente como Javier, apodado “El Garrobo”, y Manuel, a quien le dicen “La Negra”.

Cuando Jorge se cayó del palo, “El Garrobo” y “La Negra” salieron corriendo y lo dejaron solo en el lugar esa tarde y la noche, siendo encontrado hasta el día siguiente por un señor que pasó por el lugar.

El lesionado fue atendido inicialmente por la Cruz Blanca y luego trasladado al hospital capitalino donde se rindió ante la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarla la vida.

La señora Francisca Flores interpuso la denuncia ante las autoridades policiales expresando que como madre necesita saber cómo ocurrieron los hechos y en qué circunstancias sucedió ese accidente.