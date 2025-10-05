Sucesos

Hombre es ultimado de un disparo en presunto asalto en Altamira

Por Jhonny Martínez
Un hombre de identidad desconocida fue ultimado de un disparo en el tórax, la mañana de hoy domingo, en la entrada principal del negocio «Celulares Nicaragua», ubicado en las cercanías a los semáforos de Lozelsa, en Managua.

Según versiones no oficiales, el ahora occiso llegó al local a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto, con supuestas intenciones de asaltar el local.

De acuerdo a Cazadores de Noticias, el guarda de seguridad de la tienda utilizó su arma de reglamento para frustrar el presunto robo, y el desconocido recibió el disparo que le causó la muerte.

Personas en el lugar indicaron que el supuesto acompañante del fallecido huyó del lugar a bordo de la motocicleta en que llegaron.

Autoridades de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para ampliar las investigaciones del caso y esclarecer el hecho.

—NOTICIA EN DESARROLLO—

