Hombre es supuestamente asaltado en Managua por mujer con quien bebia pikinyukis

Un hombre de unos 35 años de edad fue supuestamente asaltado la noche de este viernes, por una mujer con quien según testigos estuvo empinando el codo en una cantina ubicada cerca del Pali de Rubenia, en Managua.

Los testigos informaron el hombre fue golpeado y “bolseado” por la mujer que lo acompañaba, la cual vestía totalmente de negro. El hombre quedo tendido bajo el puente aéreo ubicado de la rotonda de Rubenia, una cuadra abajo, frente a la empresa Taidok Motors.

Al sitio llego la policía y miembros de Cruz Blanca, que trasladaron al hombre de identidad desconocida a un centro asistencial, mientras se investiga que fue lo que sucedió exactamente.