Hombre denuncia robo de camioneta por sujeto que falsificó su identidad

En la estación policial de Ticuantele denunció el robo de su camioneta marca Mazda placas M 371-176 el señor Isidro Enrique Medina Obrebgón, de 58 años.

Robo de camioneta Mazda en Ticuantele: buscan pistas

Medina Obregón se dedica a la renta de vehiculos a través de redes sociales, la camioneta está nombre de su pareja Anielka Lorena Reyes.

Don Isidro Medina, padre de nuestra compañera de labores Cristhian Medija, dijo a Tu Nueva Radio Ya que el pasado 10 de octubre el sujeto lo contacto para solicitar el alquilar por cuatro días.

Le presento documentos de cedula de identidad y licencia de conducir a nombre de Anthony Josue Palacios Parrales, originatio de el municipio de Dolores, en Carazo.

Al pasar los 4 días de lo acordado el sujeto le pidió un día más de alquiler y pasaron 6 más hasta que el tipo dejó de contestarle llamadas este fin de semana pasado.

El tipo le aseguraba vivir actualmente en Ciudad Sandino, lugar donde se presentó Medina Obregón a pedirle su camioneta, llegó y nadie dijo conocer al Anthony Josue.

Por lo que se dirigió al municipio de Dolores, lugar donde supuestamente era originario el estafador llevándose la sorpresa de que encontró al Anthony Josue pero no era con quien habia hecho trato, tenian un parecido pero no era el mismo , es decir que usurpo los documentos de Anthony.

Afligido el papá de la chela Chabela que si alguien pueda dar información sobre la Mazda color celeste, año 1990 placas M 371-176 por favor se contacten a su número al 8853- 0591o bien reportarlo al WhatsApp de Tu Nueva Radio Ya.

La Mazda lo ha acompañado durante 27 años, fue comprada a su ex cuñado Losky Olivas y ha sido su machete de trabajo , por lo que pide que si la ven por favor lo reporten.

