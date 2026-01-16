Hombre con arete de cruz en la oreja derecha, es hallado sin vida en zanja de agua sucia en Masaya

Un hombre de unos 32 años, de identidad desconocida, fue encontrado flotando sin vida en una zanja repleta de agua sucia en el bajadero del barrio Bombonací, en la ciudad de Masaya.

El cuerpo fue descubierto a las tres con 15 de la tarde por personas que pasaban por la zona localizada en una pendiente de 500 metros, hasta donde llegaron miembros de la policía para iniciar las investigaciones y los bomberos para recuperar el cuerpo con una camilla sarcófago.

El desconocido vestía un jean azul, camiseta negra, zapatos tenis de color blanco, y llevaba puesto un arete de metal con una cruz en la oreja derecha.

Al sitio también se presentó el médico forense Juan Narváez, de Medicina Legal Masaya, para tratar de determinar las posibles causas de muerte del infortunado, y luego esperar que sea identificado y reclamado por los suyos.