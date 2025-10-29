Hombre compra terreno en cementerio de Masaya, paga la funeraria y luego se quita la vida

Un hombre de unos 40 años de edad, de identidad hasta el momento desconocida, se quitó la vida la noche de este martes por la vía de la asfixia mecánica en la ciudad de Masaya.

Cazadores de noticias informaron que en la mañanita el hombre fue visto comprando un terreno en el cementerio, después se fue a una funeraria a contratar sus servicios, y luego fue visto en una moto llevando un mecate.

El hombre al mediodía fue hallado sin vida colgando de un árbol cerca de los Juzgados de la ciudad de Masaya.

Nuestros cazadores de noticias dijeron que el hombre se quitó la vida después de haber agredido salvajemente a su esposa, luego de una discusión de pareja.

El hecho ya es investigado por la policía de la ciudad de Las Flores.

