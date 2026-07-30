Hallan dos cuerpos sin vida entre Pochomil y Masachapa

Equipos de la Policía Nacional, en coordinación con efectivos de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, desplegaron un operativo de investigación en la zona costera ubicada entre los balnearios de Pochomil y Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur tras el reporte del supuesto hallazgo de dos cadáveres de sexo masculino.

De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron localizados a la orilla del mar y presentaban aparentes signos de violencia.

Las autoridades periciales y de auxilio judicial se trasladaron al sitio para realizar el acordonamiento de la escena, el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha precisado la identidad de las víctimas ni las causas exactas de sus decesos.

Se espera que los cuerpos sean trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) en la capital para realizarles la autopsia de ley, determinar las causas de la muerte y lograr la identificación de ambos ciudadanos.

Las fuerzas combinadas mantienen el resguardo de la zona mientras avanzan las investigaciones.

