miércoles, agosto 27, 2025
Sucesos

Granadino cae al fondo de cauce cuando caminaba borracho hacia su casa

Por Jhonny Martínez
Del fondo de un cauce fue rescatado el ciudadano Jesús Hurtado Pérez, de 39 años, en el barrio Julián Quintana, de la ciudad de Granada.

Lugareños dijeron que Hurtado Pérez caminaba “bien maiceado” hacia su casa y al pasar a orillas el cauce, perdió el equilibrio y cayó al hueco.

Miembros de Cruz Blanca sacaron del cauce al “adorador del dios Baco” y lo trasladaron al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada.

Al mismo hospital granadino fue llevada la joven Julia Mena Díaz, de 28 años, quien resultó con fracturas en la pierna y mano derecha al accidentarse en motocicleta.

Pobladores del barril Adelita número 2, en la ciudad de Granada, indicaron que la joven conducía presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control y rodó por varios metros en la vía.

