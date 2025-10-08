Granadina de 54 años hospitalizada por «desmarimbarse» en bicicleta

Con la pierna derecha fracturada y lesiones en otras partes del cuerpo resultó doña Sandra Moya Jarquín, de 54 años, al accidentarse en bicicleta.

Testigos dijeron que doña Sandra perdió el control en una bajada del barrio La Sabaneta, en Granada, y derrapó por varios metros hasta impactar contra una cuneta.

La lesionada fue socorrida por miembros de la Cruz Blanca que la trasladaron al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada.

CONTRA UNA VACA

Otro accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 209 de la carretera a Santa María de Pantasma, Jinotega, donde resultó con golpes y excoriaciones, el niño Carlos Manuel Rivera, de 12 años.

El infante viajaba como pasajero en una motocicleta cuyo conductor se estrelló contra una vaca que se les atravesó en la vía.

MOTOCICLISTA “PERICO”

Por su parte, Yorling Ariel Vallejos González, de 18 años, “besó el pavimento” al accidentarse en motocicleta, en Pueblo Nuevo, Jinotega.

El lesionado detalló que perdió el control en plena marcha, y al caer a la vía, “rodó como pelota” en el pavimento.

