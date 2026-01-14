Granada: Firulais le clava los dientes a tamal que intentó meterse a robar a la casa de su ama

Con una mordedura de perro en la pierna derecha resultó el delincuente Víctor Matus Delgado de 29 años, alias “Corre Camino” cuando trataba de meterse a robar a la vivienda de la señora Socorro González Martínez de 58 años, este miércoles.

El “Corre Caminos” nunca imagino que la vivienda estaba resguardada por un firulais que le calvó los sientes y alertó a los vecinos, quienes de inmediato hicieron el llamado a los agentes policiales, encargadas de apresarlo.

En las próximas horas, Víctor Matus Delgado, alias “Corre Camino” será puesto ante las autoridades competentes para que responda por el delito de robo con fuerza frutado.

Siempre desde Granada…Con una fractura en el hombro derecho resultó Alberto Gutiérrez Poveda de 34 años, al desmarimbarse de un árbol de aguacates en su propiedad ubicada en la comunidad San Diego del municipio de Diriomo.

Don Alberto, fue trasladado en vehículo particular al hospital Primario Tepeyac.