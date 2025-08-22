«Gancheras» roban más de 16 mil córdobas a madre de familia en Masaya

Una mujer identificada como Alba fue víctima del robo de más de 16 mil córdobas por parte de dos mujeres que se dedican al «gancherismo» mientras compraba en una distribuidora del Mercado Ernesto Fernández, de la ciudad de Masaya.

Las sospechosas, que quedaron grabadas en cámaras de vigilancia, se hicieron pasar por clientas y aprovecharon el momento en que la víctima realizaba una facturación para cometer el robo.

En el video de seguridad, se observa a una de las delincuentes, que viste una blusa a rayas y lleva un bolso, sacar la billetera del delantal de la víctima, en tanto la otra se aposta al otro lado para tratar de evitar que otras personas vieran el robo.

Tras cometer el delito, ambas mujeres huyeron rápidamente del lugar. El dinero hurtado estaba destinado a la alimentación de la familia de doña Alba.