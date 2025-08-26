type here...
Sucesos

Furgon impacta carretón halado por caballo en Granada, sin reporte de vítimas humanas

Por Quique GonCan
Vivo de milagro quedó Pedro Sequeira de 21 años, luego que el carretón halado por caballo en que viajaba fuese impactado por un furgón, la noche de este martes, en la calle Inmaculada de la ciudad de Granada.

Afortunadamente, Pedro no sufrió ni un solo rasguño, al igual que su caballito, solo se llevó el tremendo susto al sentir cuando el carretón fue impactado por atrás por el mastodonte metálico.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente movilizaron un equipo investigativo para determinar las causas del mismo.

