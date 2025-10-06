Sucesos

Fórmula 1: Russel gana el Gran Premio de Singapur y McClaren se corona en campeonato de constructores

Por Carlos Alfaro
El británico George Russell de la escudería Mercedes se coronó Campeón en el Gran Premio de Singapur en Fórmula 1, mientras que el equipo de McLaren, oficialmente se coronó en el Campeonato de Constructores.

Russell campeón en Singapur y McLaren domina 2025
Russell se impuso en la carrera con un tiempo de 1 hora 40 minutos y 22 segundos. Verstappen quedó detrás con 5 segundo de desventaja y Lando Norris finalizó tercero en la competencial.

El líder en la temporada Oscar Piastri, se hizo del cuarto lugar y ahora comanza la campaña con 336 puntos. Su compañero de escudería Norris presenta 314 puntos y Verstappen tiene 273.

En cuanto a equipo, McLaren llegó a 650 puntos y oficialmente se convirtió “Monarca” en el Campeonato de Constructores. Su más segundo perseguidor es team Mercedes con 325 puntos.

En este 2025 solo restan 6 Gran Premios más (carreras) y habrá culminado la campaña. Piastri y su compañero de escudería Lando Norris batallan por el trofeo de Campeón, mientras que Verstappen, monarca en los últimos 4 años, peligra en que culmine su reinado.

La próxima carrera será el 19 de octubre en Austin Texas.

