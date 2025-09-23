Finquero muere arrastrado por su caballo en comunidad de Kukra Hill

El finquero Pedro Paulo Parrilla, de 74 años de edad, fue encontrado muerto tras ser arrastrado por el caballo que jineteaba en la comunidad Nuevo Sauce, en el municipio de Kukra Hill, Caribe Sur.

El domingo don Pedro Parrilla se montó en su caballo y fue a su finca a ver su ganado, pero cuando iba de regreso a su casa la bestia se asustó y lo lanzó hacia atrás, quedándole un pie prensado en el estribo.

En esas circunstancias el caballo corrió varios metros con el adulto mayor colgado de uno de sus pies, causándole la muerte al ir golpeándose la cabeza contra los caminos pedregosos.

Al ver que era tarde y que don Pedro no había regresado, sus familiares se preocuparon y salieron a buscarlo, hasta encontrarlo sin vida colgado del caballo con uno de sus pies.

