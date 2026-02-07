Familias temen por árbol centenario que amenaza con caerles encima en barrio María Auxiliadora, Managua

La caída de la enorme rama de un árbol de espino de más de 100 años de antigüedad provocó ayer cuantiosos daños materiales en dos viviendas del barrio María Auxiliadora, en el distrito 4 de Managua.

Cazadores de noticias informaron que el incidente que puso con los “pelos de punta” a dos familias ocurrió a las 4 la tarde, luego que la pesada rama impactó los techos, destruyendo láminas de zinc, parte del sistema eléctrico y la estructura de al menos dos cuartos.

Félix Rodríguez, propietario de una de las casas, dijo que el frondoso árbol representa un peligro latente y temen morir aplastados.

“Estaba con mi esposa en la cocina cuando escuchamos un fuerte estruendo, este palo tiene más de 100 años; lo han desramado, pero sigue creciendo”; afirmó Rodríguez.

Tras el incidente, las siete personas que habitan ambas casas las evacuaron de manera preventiva al ver cómo el techo quedó prácticamente destruido.

Los vecinos de las viviendas reconocieron la rápida llegada del personal de la alcaldía municipal para remover los escombros.

Sin embargo, reiteraron que la única solución definitiva es la tala total del árbol centenario, antes de que vuelva a caer otra rama o el mismo árbol centenario y las consecuencias sean irreparables.