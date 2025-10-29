Fallece mujer que sufrió graves quemaduras al incendiarse con gasolina en el Caribe Sur

En un hospital capitalino se rindió a la muerte este miércoles, doña Carolina López Rocha de 43 años, a causa de las quemaduras de segundo grado que sufrió días atrás, al incendiarse con gasolina.

El incidente se registró en El Rama, Caribe Sur, cuando doña Carolina prendiera el fogón con gasolina y accidentalmente, generara una explosión, cuyas ondas expansivas la alcanzaron, envolviéndola en llamas.

En un intento por salvarle la vida, doña Carolina fue trasladada en un primer momento al hospital primario Carlos Roberto Huembés en La Esperanza de El Rama, de donde fue remitida a la capital.

Familiares de doña Carolina retiraron su cuerpo para trasladarlo a su lugar de origen para velarlo y posteriormente, darle el último adiós.