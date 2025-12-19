Fallece la segunda víctima de vuelco de camioneta en carretera a Tola, Rivas

El señor José Martín Ruiz Santana, de 62 años, falleció este viernes en la unidad de cuidados intensivos del hospital Gaspar García Laviana, donde permanecía bajo pronóstico reservado tras sufrir un grave accidente de tránsito el pasado martes en la comunidad Los Cerros, en el municipio de Rivas.

Con este hecho, Ruiz Santana se convierte en la segunda víctima mortal del trágico vuelco de una camioneta ocurrido en el kilómetro 115.2 de la carretera que conduce hacia el municipio de Tola.

Su fallecimiento se suma al de Santos Obando Cerda, de 60 años, quien perdió la vida de manera inmediata en el lugar del percance.

De acuerdo con el informe de los hechos, el accidente tuvo lugar cuando el conductor del vehículo, identificado como Marlon José Obando, de 40 años, presuntamente perdió el control al intentar esquivar una motocicleta, lo que provocó que la camioneta volcara sobre la vía.

Además de las dos víctimas fatales, el accidente dejó a otras cinco personas con lesiones de diversa consideración, quienes continúan recibiendo atención médica en distintos centros asistenciales de la zona.

Las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades definitivas en este lamentable suceso que enluta a dos familias rivenses.