Fallece en hospital de Masaya hombre atropellado por motociclista en Catarina

El ciudadano Nicolás Antonio López Sánchez, de 35 años, murió ayer martes víctima de un trauma craneal severo y múltiples golpes que sufrió al ser atropellado por una motocicleta la noche del lunes cerca de la rotonda de Catarina, en Masaya.

Nicolás Antonio López Sánchez, de 35 años

Cazadores de noticias informaron que López Sánchez iba cruzando la vía en estado de ebriedad cuando fue catapultado por la motocicleta marca Serpento color azul placa GR 28-105, conducida por José Miguel Jirón, de 20 años.

Testigos dijeron que, aunque el infortunado iba atravesando la carretera ebrio, el motociclista tuvo su cuota de responsabilidad porque no respetó la preferencia del paso peatonal, por lo cual fue detenido de inmediato.

Tras ser atropellado, el peatón fue llevado al hospital comandante Hilario Sánchez Vásquez, de la ciudad de Las Flores, donde se rindió ante la muerte a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

