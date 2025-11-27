Fallece don Julio Ureña, «El encantador de perros» de Jinotepe, Carazo

La ciudad de Jinotepe, Carazo, se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de don Julio Ureña, un personaje icónico y profundamente querido, mejor conocido por los lugareños como «El Encantador de Perros».

La noticia ha causado una profunda conmoción entre los habitantes, quienes lo recordarán por su singular carisma y, sobre todo, por su inmenso amor por los animales.

Don Julio se había convertido en una figura emblemática de las calles jinotepinas, siendo fácilmente reconocido mientras recorría la ciudad acompañado de una docena de perros.

Más que mascotas, los caninos eran sus fieles compañeros, quienes lo seguían con una disciplina y lealtad que no dejaba de asombrar a quienes presenciaban el particular espectáculo callejero.

«La noticia ha conmovido a las personas que lo conocieron en vida por ser un amante de los animales los cuales le obedecían y, estamos seguros, le tenían una gran fidelidad a su amo,» comentó uno de los pobladores.

Según se dio a conocer, el deceso de don Julio se produjo por causas aparentemente naturales, pues al parecer padecía de quebrantos de salud que le aquejaban desde hacía varios años.

Don Julio Ureña era habitante del municipio de Jinotepe, residiendo específicamente en el Barrio José Antonio Sánchez Salazar.

Sin embargo, la vela de sus restos mortales se está llevando a cabo en la funeraria El Consuelo, siempre en la ciudad caraceña, para que amigos y familiares puedan darle el último adiós.

La ciudadanía recordará a don Julio por su carisma, amabilidad y la tierna conexión que mantenía con sus mascotas, quienes, según se dice, le servían de terapia y apoyo ante las adversidades de la vida.

Don Julio Ureña ya descansa en la Paz del Señor, en tanto sus mascotas deben de encontrar otra persona que siga su legado de amor a los ángeles de cuatro patas.