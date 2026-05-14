Fallece ciclista impactado por motociclista en carretera Jinotepe – Nandaime

Después de luchar por su vida durante 40 horas, Pablo Emilio Cordero López, de 69 años, falleció a causa de un trauma craneal severo y múltiples golpes producto de un accidente de tránsito.

El deceso ocurrió en el Hospital Antonio Lenin Fonseca, en Managua, hacia donde había sido remitido debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente se registró el pasado martes a las 4 de la tarde, a la altura del kilómetro 48 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo Jinotepe-Nandaime.

Don Pablo, quien laboraba como guarda de seguridad en una pollera de la zona, se movilizaba en su bicicleta color azul hacia su centro de trabajo cuando, al intentar cruzar la pista, fue impactado violentamente por una motocicleta.

La motocicleta involucrada, placa CZ 18736, era conducida por el oficial de la Policía Nacional, Yader Aburto, quien resultó con golpes y escoriaciones leves que no requirieron traslado hospitalario.

En el lugar del incidente, miembros de la Cruz Blanca Nicaragüense brindaron los primeros auxilios al ciclista y lo llevaron inicialmente al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado al hospital capitalino en donde finalmente se rindió ante la muerte.

Don Pablo Emilio Cordero López era habitante del barrio 19 de Julio, en el municipio de Dolores, Carazo.

Sus familiares informaron que la vela se llevará a cabo en su casa de habitación y sus honras fúnebres están programadas para el día de mañana.

