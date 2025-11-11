Fabiola Tercero y su mamá desmienten a vendepatrias que la dan por desaparecida
La periodista nicaragüense Fabiola Tercero Castro, junto a su mamá Rosalina Castro García, desmintieron categóricamente la manipulación de los enemigos del pueblo, quienes afirman que ella se encuentra desaparecida.
«Desaparecida no estoy. En este año y tres meses he estado en mi casa, con mi madre, con mi sobrina nieta y otra sobrina«, afirmó Fabiola, quien destacó que, Gracias a Dios, está con salud.
Doña Rosalina, de 70 años, madre de Fabiola, dijo furiosa que «es una mierd* lo que está pasando allá, han hecho mierd* a mi hija psicológicamente«.
«Agradezco todo lo que ustedes están haciendo para aclarar esta basura«, señaló doña Rosalina, al desmentir a los vende patrias.
Ante la distorsión de la realidad sobre la vida de Fabiola Tercero Castro, su mamá doña Rosalina dijo que desmentir esa manipulación les traerá paz.
Fabiola Tercero y su mamá desmienten a vendepatrias que la dan por desaparecida #Nicaragua pic.twitter.com/POMgShznl7— La Nueva Radio YA (@nuevaya) November 11, 2025