Fabiola Tercero y su mamá desmienten a vendepatrias que la dan por desaparecida

La periodista nicaragüense Fabiola Tercero Castro, junto a su mamá Rosalina Castro García, desmintieron categóricamente la manipulación de los enemigos del pueblo, quienes afirman que ella se encuentra desaparecida.

Fabiola Tercero desmiente su supuesta desaparición

«Desaparecida no estoy. En este año y tres meses he estado en mi casa, con mi madre, con mi sobrina nieta y otra sobrina«, afirmó Fabiola, quien destacó que, Gracias a Dios, está con salud.

Doña Rosalina, de 70 años, madre de Fabiola, dijo furiosa que «es una mierd* lo que está pasando allá, han hecho mierd* a mi hija psicológicamente«.

«Agradezco todo lo que ustedes están haciendo para aclarar esta basura«, señaló doña Rosalina, al desmentir a los vende patrias.

Ante la distorsión de la realidad sobre la vida de Fabiola Tercero Castro, su mamá doña Rosalina dijo que desmentir esa manipulación les traerá paz.