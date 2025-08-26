type here...
martes, agosto 26, 2025
Expendedor abandona mochila con dos libras de marihuana al ser descubierto por la policía, en Jinotega

Por Quique GonCan
Agentes antinarcóticos rastrean el paradero de Wilder Alfaro Castro, de 36 años, quien se dedicaba al expendio de drogas en la comarca Wale número 2, ubicada en Pantasma, Jinotega.

Lugareños dijeron que al percatarse de la presencia policial, Wilder Alfaro dejó tirada en la vía, una mochila en la que portaba 2 libras de marihuana y huyó con rumbo desconocido.

En tanto, en la comarca Las Nubes, en San José de Bocay, agentes del orden público capturaron al sujeto Álvaro García Ruiz, de 49 años, por el robo de varios tubos galvanizados, valorados en 84 mil córdobas.

