Estelianos lamentan partida física de constructor conocido como «El Grande»

El compañero Armando Zelaya Aguilera, de 73 años, un reconocido y apreciado constructor, falleció por causas naturales en la ciudad de Estelí, la noche de ayer martes.

Sus familiares publicaron en las redes sociales: “Con profundo dolor en nuestros corazones, despedimos a nuestro amado Armando Antonio Zelaya, conocido cariñosamente como “El Comandante 36” y “El Grande”.

“Hoy parte de este mundo físicamente, pero su fortaleza, su carácter firme, su liderazgo y el amor que siempre nos brindó permanecerán para siempre en nuestras vidas. Fue un hombre que dejó huella, que inspiró con su ejemplo y que supo ganarse el respeto y el cariño de todos quienes tuvimos la dicha de conocerlo”, agregaron.

“Agradecemos cada consejo, cada enseñanza y cada momento compartido. Su legado vivirá en nuestra familia y en los recuerdos que guardaremos con orgullo y amor eterno”, concluyeron los dolientes.

La tarde de este miércoles se le ofició una misa de cuerpo presente en la Iglesia El Calvario, y a continuación se realizó su funeral en el cementerio Señor de Esquipulas.