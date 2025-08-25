Estelí lamenta fallecimiento de Edu Margarito Urbina, pionero de la televisión local

El gremio de la comunicación en el norte de Nicaragua está de luto por el fallecimiento de Edu Margarito Urbina, una figura emblemática y pionera de la televisión local en Estelí.

Edu Margarito Urbina

Conocido por su talento como productor y realizador, Urbina dejó una profunda huella en la historia del periodismo regional y, especialmente, en las transmisiones deportivas del club de fútbol Real Estelí durante las décadas de los 90 y 2000.

Aunque no era originario del «Diamante de Las Segovias», Edu Urbina fue una pieza clave en el desarrollo del primer canal de televisión por cable de la ciudad.

Luto en el gremio de la comunicación por Edu Urbina

Desde esta plataforma, impulsó y formó a una generación de comunicadores y periodistas que, inspirados por su visión y esfuerzo, han continuado su legado en medios locales y nacionales.

En sus últimos años, Urbina compartió su pasión por el entretenimiento y la información trabajando en un medio de Ciudad Darío, Matagalpa, donde su aporte fue invaluable.

Urbina venía enfrentando complicaciones de salud en los últimos años, y su estado empeoró repentinamente el pasado domingo, lo que culminó en su lamentable deceso. Sus restos serán sepultados en La Libertad, Chontales.

