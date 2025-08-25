type here...
Buscar
33.7 C
Managua
lunes, agosto 25, 2025
Sucesos

Estelí lamenta fallecimiento de Edu Margarito Urbina, pionero de la televisión local

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

El gremio de la comunicación en el norte de Nicaragua está de luto por el fallecimiento de Edu Margarito Urbina, una figura emblemática y pionera de la televisión local en Estelí.

Edu Margarito Urbina
Edu Margarito Urbina

Conocido por su talento como productor y realizador, Urbina dejó una profunda huella en la historia del periodismo regional y, especialmente, en las transmisiones deportivas del club de fútbol Real Estelí durante las décadas de los 90 y 2000.

Aunque no era originario del «Diamante de Las Segovias», Edu Urbina fue una pieza clave en el desarrollo del primer canal de televisión por cable de la ciudad.

Luto en el gremio de la comunicación por Edu Urbina
Luto en el gremio de la comunicación por Edu Urbina

Desde esta plataforma, impulsó y formó a una generación de comunicadores y periodistas que, inspirados por su visión y esfuerzo, han continuado su legado en medios locales y nacionales.

En sus últimos años, Urbina compartió su pasión por el entretenimiento y la información trabajando en un medio de Ciudad Darío, Matagalpa, donde su aporte fue invaluable.

Urbina venía enfrentando complicaciones de salud en los últimos años, y su estado empeoró repentinamente el pasado domingo, lo que culminó en su lamentable deceso. Sus restos serán sepultados en La Libertad, Chontales.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456