Enfermedades derivada por su adicción al licor apagan la vida de «comeyuca» en León

Sin vida fue encontrado esta madrugada Juan José Arévalo, conocido cariñosamente como “El Mexicano”, en el costado Oeste del parque La Merced, en la ciudad de León.

El hallazgo fue hecho por personas que transitaban en el lugar y vieron el cuerpo de Arévalo, tirado en la acera, dando aviso a la policía.

El doctor Fernando Alberto Lazo Castellón, determinó que Juan Arévalo, falleció a consecuencia de insuficiencia renal e hipertensión arterial crónica, que derivaron en un fulminante infarto.

Se conoce que Juan José Arévalo, era originario de Masaya, pero deambulaba desde hace muchos años por las calles de la ciudad de León, donde se entregó las 24 horas al vicio del licor que le provocaron las enfermedades crónicas que lo llevaron a la muerte.

Debido a que no tiene familia en León, el cuerpo sería entregado al Servicio de la comunidad, dependencia de la Alcaldía de León, para darle sepultura en un campo santo de la ciudad Universitaria.

