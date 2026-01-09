Encuentran restos óseos de una persona desconocida en el sector de La Arenera
La osamenta de una persona de identidad desconocida fue encontrada este viernes en el sector de la arenera, cerca del cerro Motastepe, kilómetro 9 de la carretera nueva a León.
El hallazgo fue realizado por personas que pasaron por la zona quienes informaron a los números de emergencia, por lo que los bomberos llegaron al sitio para la recuperación de los restos.
Se presume que la osamenta pertenecía a una persona del sexo masculino, que vestía únicamente un pantalón, el cual estaba prácticamente destrozado.
Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de muerte y en espera de que sea identificado por algún familiar.
Mientras tanto un equipo de criminalistas de la Policía investiga el caso para determinar si hubo mano criminal.