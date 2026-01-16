Encuentran muerto, colgado de un árbol, a un desconocido cerca de frontera con Costa Rica

El cuerpo en estado de descomposición de un hombre de identidad desconocida fue encontrado la mañana de este viernes en unos naranjales cerca de la frontera con Costa Rica, en el departamento de Rio San Juan.

El hombre andaba puesto un pantalón color negro y fue hallado colgado de la rama de un árbol de naranjas por personas que se dirigían a realizar sus labores cotidianas en esa zona fronteriza

Al sitio del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional para investigar la identidad del infortunado y las circunstancias de su muerte, para confirmar o descartar mano criminal.