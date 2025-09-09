type here...
martes, septiembre 9, 2025
Sucesos

Encuentran muerto a un desconocido en la carretera Masachapa

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

En el kilómetro 49 y medio de la carretera a Masachapa, en San Rafael del Sur, la mañana de este martes fue encontrado muerto un hombre de identidad desconocida.

El infortunado fue hallado cerca de la carretera por personas que circulaban en el sector conocido como Ramazuka.

El hombre vestía pantalón color negro y una camisa color rojo quemado, no portaba documentos personales y según habitantes del sector, no es originario de la zona.

Al sitio del hallazgo se presentaron agentes policiales para buscar como identificar al hombre.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de muerte.

