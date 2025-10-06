Encuentran muerto a conductor dentro de su vehículo en Estelí

El ciudadano Rodolfo Isaac Osegueda Urbina, de 42 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy lunes en el interior de su carro placa M 209-431.

Hallan muerto a Rodolfo Osegueda en su vehículo en Estelí

El vehículo estaba estacionado frente a la casa de Osegueda Urbina, en el barrio Santa Elena, de la ciudad de Estelí.

Al momento del hallazgo tenía las ventanas arriba.

Al lugar llegaron miembros de la Cruz Blanca quienes confirmaron que Rodolfo Isaac no tenía signos vitales.

La policía de Estelí amplía las investigaciones del caso para determinar las causas de muerte del ciudadano Rodolfo Isaac Osegueda Urbina.

