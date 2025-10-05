Sucesos

Encuentran a capitalino ahogado en balneario El Trapichito

Por Jhonny Martínez
El joven Norman Steven Yerry González, de 24 años, murió en el Centro Recreativo El Trapichito, ubicado en Tipitapa.

Su cuerpo fue encontrado la mañana de hoy domingo en las aguas del balneario.

El rescate estuvo a cargo de los Bomberos Unidos de Tipitapa.

Al ahora occiso lo acompañaban Juan Orozco Zamora, Miguel Reyes Orozco y Denis Barrera Delgadillo, quienes serán claves para esclarecer el caso.

El ahora occiso habitaba en el barrio Hialeah, en Managua, donde será velado y sepultado por familiares.

