Encuentran cuerpo de hombre que se ahogó el lunes en Murra

En estado de descomposición fue encontrado este jueves el cuerpo del joven Arlin Gradiz, quien estaba desaparecido desde el lunes cuando se atrevió a cruzar un rio crecido en el municipio de Murra, Nueva Segovia.

Arlin Gradiz

La desaparición del hombre fue reportada a las autoridades por su primo Luis Zeledón Acuña, quien lo acompañaba al momento que se metió al agua y la corriente se lo llevó.

El cuerpo de Arlin fue hallado rio abajo, a varios kilómetros de donde desapareció. Debido al alto grado de descomposición del cuerpo se orientó su inmediata sepultura.

El joven Arlin Gradiz era habitante de la comarca Quebrada Helada, en donde sus parientes lloran su muerte.

