Encuentran ahogado a niño reportado como desaparecido en Achuapa, León

El niño de iniciales J.I.P.R de un año y nueve meses de vida, fue encontrado ahogado en un río de la comunidad La Vía en el municipio de Achuapa en el departamento de León, la tarde de este sábado.

Don Jeyner Palma, dijo a Tu Nueva Radio Ya, que él salió a trabajar después del mediodía y su niño quedó en casa con la mamá Dayana Ruíz, sin embargo, a eso de las 3 de la tarde, le llamaron para decirle que su hijo estaba desaparecido.

“Enseguida me vine del trabajo y junto a familiares y vecinos empezamos a buscarlo hasta encontrarlo unas 3 horas después en el río”, dijo el apesarado padre.

El cuerpo del niño fue recuperado por miembros de los Bomberos y entregado a sus familiares, quienes le darán el último adiós.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el pequeño angelito cumpliría 2 añitos en el mes de diciembre.