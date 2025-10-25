En San Carlos, Río San Juan poblador muere al hacer contacto con tendido eléctrico

Geovany Antonio Mendoza, de unos 35 años, murió al hacer contacto con un cable del tendido eléctrico, en la comunidad Las Azucenas número 1, de San Carlos, Río San Juan.

Los vecinos acudieron en su auxilio, y en un intento por salvarle la vida, fue llevado al centro de salud de la zona, pero ya no tenía signos vitales.

Familiares y amigos, lamentan lo sucedido y se acompañan en el dolor por la trágica muerte de Geovany Antonio Mendoza.