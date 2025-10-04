En Nueva Segovia: sujeto es remitido a audiencia por matar a filazos a joven futbolista

Este lunes, el sujeto Carlos Sandoval de 38 años de edad, enfrentará Audiencia Inicial en el Juzgados de Audiencias de Jalapa, por el delito de asesinato en perjuicio Héctor Antonio López Díaz, reconocido futbolista.

La acusación indica que el crimen ocurrió el pasado 15 de septiembre en la comunidad San Francisco del Limón en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia, donde Carlos Sandoval atacó a machetazos a su víctima hasta matarlo, después le robó 4 mil córdobas y huyó.

El abogado acusador calificó el crimen como atroz, señalando que el agresor desfiguró por completo a su víctima. Una vez que demuestre su culpabilidad solicitará la pena de prisión perpetua revisable al considerarse un delito con circunstancias agravantes.

La joven víctima Héctor Antonio López Díaz, era oriundo de Los Copales en Somoto, Madriz, y jugaba fútbol en la liga local.