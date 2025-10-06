En la última semana disminuyen casos de dengue, malaria y neumonía en Nicaragua

El Ministerio de Salud (MINSA) reportado un balance positivo en la situación epidemiológica del país para la semana que culminó el 4 de Octubre, destacando una disminución en los casos de varias enfermedades.

En cuanto al Dengue, se registró una disminución del 4% en el número de personas enfermas, con un total de 275 personas diagnosticadas.

En relación con la Malaria, los pacientes captados se redujeron en un 8%, con 116 casos reportados.

Asimismo, los casos de Neumonía presentaron la mayor baja, disminuyendo en un 12% con respecto a la semana anterior, totalizando 1,213 personas con la enfermedad.

En torno a la Influenza, se mantuvieron 22 casos, la misma cifra que en la semana anterior.

También se diagnosticaron cuatro casos confirmados de Leptospirosis, lo que representa un ligero aumento de un caso respecto a la semana pasada.

El MINSA continúa con sus jornadas de prevención y control de vectores en todo el territorio nacional, reforzando el compromiso del Buen Gobierno con la salud de las familias nicaragüenses.

