Policía Nacional registra 1,178 accidentes de tránsito en una semana

En su reporte semanal de accidentes de tránsito, la Policía Nacional informó este martes que entre el lunes 4 y el domingo 10 de agosto de 2025 se registraron Un mil 178 colisiones en Nicaragua, que dejaron como resultado 31 personas lesionadas.

Los departamentos con mayor ocurrencia de accidentes fueron Managua, con 809 casos; Matagalpa, con 53; Estelí y Masaya con 50 cada uno; León con 45 casos y Chinandega, con 29.

Los vehículos más involucrados en los accidentes fueron las motocicletas con 331 casos, los automóviles con 291, camionetas con 289, camiones con 118 y autobuses con 77.

El informe destaca que entre el primero de enero y el 10 de agosto de este año hubo una disminución de 55 fallecidos por accidentes de tránsito en 11 departamentos del país, en relación con el mismo periodo del año pasado.

Como parte de los planes de vigilancia y la campaña “Salvando Vidas”, la Policía requisó 13 mil 516 vehículos, realizó 5 mil 771 pruebas de alcoholemia y suspendió un mil 154 licencias de conducir.

Además, 174 conductores fueron detenidos por manejar en estado de ebriedad y 71 por conducir sin licencia.

La Policía Nacional mantiene su campaña “Salvando Vidas”, con acciones preventivas como seminarios de educación vial, regulación de tránsito en centros educativos y carreteras, y charlas comunitarias.

Las autoridades reiteraron la importancia de conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y evitar el alcohol al volante.

