Ejército ocupa casi 13 mil pues de madera que era trasladada ilegalmente en Prinzapolka, Caribe Norte

El Ejército de Nicaragua, a través del Batallón Ecológico “BOSAWAS”, incautó un cargamento ilegal de madera en el municipio de Alamikangban, en la Costa Caribe Norte.

Durante el operativo realizado el 1º. de octubre en el Puesto Militar de Control Forestal y en el muelle del municipio, las autoridades retuvieron 12 mil 769 pies tablares de madera de la especie pino.

La madera era transportada de manera ilegal a bordo de un camión placas M 370-162 y de una embarcación.

En el procedimiento fue retenido el nicaragüense Abner Modesto Morales Moordy, de 35 años, quien fue entregado a las autoridades competentes junto con la madera, el vehículo y la embarcación.