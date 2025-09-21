Ejército de Nicaragua asesta duro golpe al narcotráfico internacional, incautando 102 paquetes de cocaína en Salinas Grandes, León

El Ejército de Nicaragua asestó un duro golpe al narcotráfico y al crimen organizado como parte de la estrategia del Muro de Contención, logrando la ocupación de 102 kilogramos de aparentemente cocaína en la playa Tesoro, en Salinas Grandes, León.

El Capitán de Fragata Rigoberto Muñoz, jefe del Segundo Batallón de Tropas Navales del Ejército de Nicaragua, enfatizó que esta acción se suma al homenaje al Héroe Nacional Rigoberto López Pérez en el 69 aniversario de su paso a la inmortalidad.

«El Segundo Batallón de Tropas Navales Subcomandante Mario José Alemán Escobar, realizó línea de vigilancia frente a las playas de Puerto Sandino, a 12 kilómetros frente a ella se localizó una lancha sospechosa a la cual se le dio la señal de alto. Hizo caso omiso; ella iba navegando en dirección norte, por lo que se procedió a realizar persecución e intercepción, logrando que se varara frente a la playa El Tesoro«, detalló el jefe militar.

«Los dos tripulantes que venían a bordo se dieron a la fuga. En el interior de la lancha se encontraron 4 bultos con 102 paquetes con presunta droga, los que se va a proceder a entregar a las autoridades correspondientes«, expresó el Capitán de Fragata Rigoberto Muñoz.

La Estrategia Nacional del Muro de Contención contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado brinda seguridad a las familias nicaragüenses, evitando que el país sea un corredor de droga en la región.