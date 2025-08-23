type here...
Sucesos

Dos motorizados van a parar al hospital tras chocar cerca de cooperativa Parrales Vallejos en Managua

Por Quique GonCan
Con lesiones de consideración resultaron José Daniel Rostrán y Michael Jos{e Urbina Cárdenas, luego de colisionar con sus motos en el sector de la Cooperativa Parrales Vallejos, en el Distrito IV de Managua.

Cazadores de noticias informaron que los motorizados circulaban por el sector cuando chocaron en circunstancias que serán investigadas por las autoridades policiales.

Las fuentes indicaron que José Rostrán fue trasladado al Hospital Manolo Morales en tanto Michel Urbina Cárdenas supuestamente fue llevado al Hospital Monte España, en donde está afiliado por parte del Seguro Social.

