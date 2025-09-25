Dos motociclistas y una peatona mueren en violentos accidentes en menos de 7 horas

El motociclista Guillermo José López, de 60 años, murió anoche al ser prensado por un camioncito contra la plataforma de un camión en el kilómetro 28.1 de la carretera Panamericana Norte, en la comarca San Benito, municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
Cazadores de noticias informaron que el conductor del camión José Israel Espinoza se había parqueado sobre la vía para tomarse una pastilla debido a que sentía un malestar, y cuando Guillermo López se detuvo detrás en su moto color negro, placa M316587, fue impactado por el camioncito.
El camioncito marca Kia color blanco, placas RJ 1701, era conducido a exceso de velocidad por Dimas Antonio Téllez Miranda, de 46 años, quien chocó por detrás al motorizado, haciéndolo impactar contra la plataforma metálica del camión, dejándolo prácticamente partido en dos.
Mientras el cuerpo de Guillermo José López fue trasladado a Medicina Legal, el conductor del camioncito, Dimas Téllez quedó prensado en la cabina de su vehículo y sufrió severas lesiones, por lo que fue llevado al hospitalito Yolanda Mayorga, en Tipitapa.
De igual manera, el motociclista Nelson Enrique Ruiz, de 43 años de edad, falleció de manera instantánea al ser impactado por un cabezal en el kilómetro 99.5 de la carretera Panamericana Norte, comarca Santa Isabel, de Sébaco, Matagalpa, a las 7 de la noche de ayer miércoles.
Nelson Enrique conducía su motocicleta color rojo con blanco, placas LE 577665, cuando fue colisionado por un cabezal de características desconocidas, conducido por una persona no identificada, quien en lugar de parar, se dio a la fuga.
En otro caso, la señora Consuelo de los Ángeles Jarquín, de 33 años de edad, murió también la tarde de ayer miércoles, al ser atropellada por un automóvil cuando iba cruzando la carretera en la comunidad El Tamarindo, en San Isidro, Matagalpa.
Cazadores de noticias informaron que Consuelo de los Ángeles fue atropellada por auto marca Toyota color rojo, placas LE 42664, que era conducido a exceso de velocidad por Laura Rebeca Amaya Merino, de 29 años de edad, de nacionalidad salvadoreña.
A los sitios donde ocurrieron los tres accidentes se presentaron agentes policiales para determinar la responsabilidad de los involucrados en las desgracias viales.