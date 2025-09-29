Dos motociclistas más fallecen por accidentes de tránsito en Matagalpa

El joven Wilmer Eliezer Sevilla, de 24 años, murió la tarde de ayer domingo en un accidente de motocicleta ocurrido debido al exceso de velocidad en Quebrada Grande, kilómetro 107 de la carretera Esquipulas-Matagalpa.

Accidente fatal en el kilómetro 107 de la carretera Esquipulas-Matagalpa

Cazadores de noticias explicaron que Wilmer manejaba una moto marca Génesis, color rojo, placa MT 6399, cuando impactó por detrás la motocicleta manejada en la misma dirección su primo David Francisco Sevilla Velásquez, de 22 años.

A causa de la fuerte colisión Wilmer fue a caer al pavimento, donde murió de forma inmediata, en tanto su primo resultó lesionado y fue llevado al hospital Cesar Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa.

Ambos jóvenes son originarios de la comunidad La Danta, hacía donde se dirigían al momento de la fatalidad, luego de ver un partido de béisbol.

Por otra parte, víctima de trauma craneal murió a las 06:30 de la tarde el señor Isaac Raúl Rodríguez Valdivia, de 38 años, al accidentarse en moto en la comarca Paso Real número 2, en San Isidro, Matagalpa.

Accidente fatal en San Isidro, Matagalpa

El hecho sucedió en el kilómetro 196, a la altura del puente de entrada al INTA, donde Isaac Rodríguez conducía la moto color azul, placa LE3603, a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, cuando perdió el control y derrapó en la vía.

A consecuencias del impacto contra el pavimento Isaac Raúl Rodríguez Valdivia, sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte de forma inmediata.

