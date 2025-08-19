Dos motociclistas lesionados en choque en Ciudad Sandino

Con golpes en distintas partes del cuerpo resultaron los motociclistas William Antonio Valle Morales, de 46 años, y Yader Josué López, en un accidente ocurrido en la terminal de buses de la ruta 210 en el municipio de Ciudad Sandino.

El percance vial sucedió la mañana de este martes, cuando William Antonio Valle realizó un giro en U en una zona prohibida, sin percatarse de que en su carril de preferencia circulaba Yader Josué López, impactando violentamente.

A causa del choque, ambos motociclistas fueron a caer sobre la vía, y afortunadamente en ese momento no circulaban vehículos detrás, porque de haber sido así, la situación hubiera sido peor.

Los dos motociclistas fueron trasladados al hospital de Ciudad Sandino, en tanto agentes de tránsito de la Policía de Ciudad Sandino realizan las investigaciones del caso.